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AK PARTİ 11 PARTİ İLE BAYRAMLAŞTI

Kurban Bayramı dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nde siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti.

GÜNCEL 10.07.2022, 22:34
AK PARTİ 11 PARTİ İLE BAYRAMLAŞTI
Kurban Bayramı dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nde siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti. Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki yılı aşkın süredir çevrimiçi olarak düzenlenen bayramlaşma töreni uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma töreni ilk olarak Cumhuriyet ve Halk Partisi (CHP) heyetinin ağırlanması ile başladı. AK Parti siyasi partiler arası bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın yer aldı. CHP’nin AK Parti’yi ziyaret heyetinde ise, Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun, Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Şule Dalbudak yer aldı. Bayramlaşma töreni, AK Parti adına kabul heyetinin başkanı olarak yer alan Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’in CHP heyetine çikolata ikramı ile başladı.

“Barışın, huzurun hakim olduğu ve savaşların son bulduğu bir dünya temenni ediyoruz”
İkram sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Zengin, “Kurban Bayramı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece Müslümanlara değil bütün dünyaya huzur getirmesini diliyorum. Dünyada şiddet bitmiyor. İşte görüyorsunuz Japonya eski başbakanı şiddetin son derece düşük olduğu bir ülkede öldürüldü. Kaldı ki silahlanmanın en az olduğu ülkelerden de biridir Japonya. Böyle bakıldığı zaman şiddet tüm dünyada çok ciddi bir sorun. Bu manada belki bu bayramda altını çizeceğimiz en önemli şey, barışın, huzurun hakim olduğu ve savaşların son bulduğu bir dünya temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Bugün de 17 siyasi parti ile bayramlaşmamızı gerçekleştireceğiz”
AK Parti Genel Merkezine gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ise, “Son birkaç yıldır siyasi partiler ile gerçekleştirdiğimiz bayramlaşmalarımızda ne yazık ki yüz yüze gelememiştik. Online, çevrimiçi toplantılar gerçekleştirmiştik. Tabi ki bunun kıymeti daha farklı oluyor. Bugün de 17 siyasi parti ile bayramlaşmamızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın bayramlarının kutlu olmasını diliyoruz. Bu vesile ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayram mesajlarını da sizlere iletmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“MHP ailesini kendi ailemiz olarak kabul ediyor ve bayramını tebrik ediyoruz”
AK Parti Genel Merkezi’nde CHP heyetinin bayramlaşma ziyareti sonrasında, Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti de ağırlandı. MHP bayramlaşma heyetinde, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK Üyesi Deniz Depboylu ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya yer aldı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Zengin, pandemi döneminde uzaktan gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerini hatırlatarak, “Biz siyasetçiler hep kalabalıktan ve yalnız kalamamaktan şikayet ederdik. Fakat hep deriz ya yalnızlık Allah’a mahsus. Tek başına yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu, kendi kendimizi iyi etmenin en önemli yollarından bir tanesinin birlikte yaşamak olduğunu görmüş olduk. Burada farklılıklar da bizim için çok önemli, çok kıymetli ve birbirimizi tamamlayan unsurlar. Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum. Muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu manada da MHP’nin yeri bizim için çok çok farklı. Cumhur İttifakı olarak son derece bizim için kıymetli ve önemli. Bu manada sayın Cumhurbaşkanımız adına hassaten MHP ailesini kendi ailemiz olarak kabul ediyor ve bayramını tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olmak bizim için son derece önemli”
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan da Cumhur İttifakı ortakları olan AK Parti'nin kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
“15 Temmuz’daki o hain darbe girişiminin olduğu geceden başlayarak fiilen aslında temeli atılan daha sonra hukuki bir statüye kavuşan Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olmak bizim için son derece önemli. Genel Başkanımızın bir sözü var ve biz bunu her yerde tekrar ediyoruz. Kendisi, ‘Benim aklım hep Türkiye’dir’ demişti ve o söz bir parola gibi oldu. ‘Benim aklım hep Türkiye’dir’ sözü aslında, sadece Türkiye’yi de kapsamayan, çok daha geniş ölçekli bir söz olduğunu, biz özellikle 15 Temmuz’dan sonra Cumhur İttifakı’nın icraatlarıyla da görmeye başladık. Özellikle terör güvenlik ve dış politika anlamında bunu yaşadık. Eğer Türkiye ayakta kalırsa, Türk dünyasının da bir ümidinin olabileceği, Türkiye ayakta kalırsa İslam aleminin de ümitlerinin artacağını, hatta Türkiye ayakta kalırsa farkında olsun olmasın bütün insanların ümitlerinin de Türkiye’ye bağlı olduğunu biz bu geçtiğimiz 5-6 yıllık süreçte daha net bir şekilde anladık. Aslında biz bunun bilincinde olan siyasi partileriz. Ancak belki de zaman zaman hafızaların yenilenmesi gerekiyor. Tüm bu süreçte de bunu gördük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli işlere imza attığını, hem Türkiye ölçekli hem bölgesel hem küresel olarak görüyoruz ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Bu yanıyla da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bizim için son derece önemli bir yeri var. Sayın Genel Başkanımız da her beyanatında her vesileyle Cumhur İttifakı’nın bu misyonunu da sürekli olarak hatırlatıyor. Aynı şeyi biz sizden de görüyoruz ve çok memnun oluyoruz. Çünkü iki partinin bu anlamadaki birlikteliği hakikaten çok önemli meselelere neşter atılmış olduğunu, bir takım çözümlerin üretildiğini ve bundan sonra da üretme kapasitesinin yüksek olduğunu göstermesi bakımından da son derece önemli.”
Öte yandan, AK Parti bayramlaşma heyeti 11 partiyi Genel Merkez Binası’nda ağırladı. Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan bayramlaşma töreni sırasıyla, Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İyi Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin kabulü ile devam ediyor. AK Parti’nin iki grupta ayrılan ziyaret heyeti ise yine bu 11 partiye genel merkezlerine giderek bayramlaşma ziyaretinde bulunuyor.

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