AHMET KIZIL GENEL MERKEZ YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

Büro Memur-Sen'in 7.Olağan Genel Kurulunda , Büro Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ahmet Kızıl Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ankara'da yapılan Büro Memur-Sen Genel Merkezi 7.Olağan Genel Kurulu toplantısında yapılan seçimlerde mevcut Genel Başkan Yusuf Yazgan yeniden Genel Başkan seçilirken , Büro Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ahmet Kızıl da Yusuf Yazgan'ın listesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.