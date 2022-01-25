"6. TEMATİK KIŞ KAMPLARI" HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6. sı gerçekleştirilecek olan "6. Tematik Kış Kampları" hazırlık toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, bu yıl 6. sı gerçekleştirilecek olan ‘’Geleneksel Kredi ve Yurtlar Tematik Kış Kampları’’ hazırlık toplantısı Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir başkanlığında yapıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir başkanlığında İl Müdürlüğü makamında düzenlenen ‘’Geleneksel Kredi ve Yurtlar Tematik Kış Kampları’’ hazırlık toplantısına Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdürü Önder Öztürk, Mersin Kız Yurdu Müdürü Münire Şimşek ve Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi personelleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mersin Kız Öğrenci Yurdunda 31 Ocak-04 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Gönül Coğrafyası” temalı 6. Tematik Kış Kamplarına katılan öğrenciler için eğitim, kültür, spor, sanat, bilgi yarışmaları, söyleşiler, konferanslar, tarihi kültürel geziler ve çeşitli ziyaretlerle unutamayacakları anlar yaşayacaklar.

Bu yıl 6. sı yapılacak olan ’Geleneksel Kredi ve Yurtlar Tematik Kış Kampları’’ hazırlıklarının tamamlandığını belirten Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “31 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında “Gönül Coğrafyası” temalı 6. Tematik Kış Kamplarına ev sahipliği yapacağız. Kamp hazırlıklarımızı tamamladık ve kampta görevli personellerimizle son toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizi farklı illerinden gelecek olan kız öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kampın öğrencilerimiz için verimli geçeceğine inanıyorum. “Gönül Coğrafyası” Kampına katılacak tüm öğrencilerimize iyi bir kamp dönemi geçirmelerini temenni ediyor başarılar diliyorum” dedi.