4. ÇEVRE YOLU SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi ekipleri, yol çizgileri, trafik levhaları, bisiklet yolu işaretleme çalışmalarının ardından 4. Çevre Yolunun 26. ve 34. caddelerle kesiştiği kavşaklarda sinyalizasyon çalışması yürütüyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında söz konusu kavşakların doğu ve batı aksında oluşabilecek trafik yoğunluğu minimize edilecek.

“Vatandaşlarımız kavşaklardan daha güvenli bir şekilde geçiş yapacaklar”

Ulaşımı rahatlatmak adına 4. Çevre Yolunda çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Doğan Tuncay, “Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı ve en kısa sürede gidecekleri yere götürmeyi amaçlıyoruz. 26. Cadde üzerinde sinyalizasyon çalışmamız mevcut. Sinyal vericilerimiz takılma aşamasında, kablolarımız çekildi. En kısa sürede devreye alacağız. 34. Cadde üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burayı devreye aldıktan sonra 34. Cadde üzerindeki sinyalizasyon sistemini de devreye alacağız. Vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde kavşaklardan geçiş yapacaklar. En kısa sürede sinyalizasyon sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

4. Çevre Yolunda yapılan bisiklet yolu ve yol çizgileri hakkında da detaylı bilgiler veren Tuncay, “Bisiklet yolu üzerinde ofset taramaları var. Trafik işaret levhaları ve sinyalizasyonumuz var. 34. Cadde üzerinde engelsiz yaya geçitlerimiz var. Bu yaya geçitlerinde görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir çizgilerimiz var. Kaldırımlarımızda da mevcut. Amacımız engelli vatandaşlarımızın sağlıklı geçişlerini sağlamak” diye konuştu.

Engelsiz yaya geçitleri yapıldı

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmada, özel gereksinimli bireylerin de güvenli bir şekilde kullanabilmesi için hissedilebilir çizgiler yerleştirildi. Engelsiz yaya geçitlerinin de bulunduğu caddede özel gereksinimli vatandaşların güvenli bir şekilde geçişi sağlanacak.