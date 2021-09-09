19. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ, GALA KONSERİYLE BAŞLIYOR

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkmenistanlı Şair Murmuhammed Andalıp’ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan Danatar Ovezov ile Ukraynalı Besteci Yuliy Meyrus’un ’Leyli ve Mecnun’ operasının uvertürünü, festival açılış konseri olarak Türkiye’de ilk kez seslendirecek. Rustam Rahmedov’un yönetiminde, Ceyla Ganiyeva’nın solist olduğu konser, 11 Eylül Cumartesi saat 20.00’de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak yer alacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, Danatar Ovezov ve Yuliy Meytus’un ’Leyli ve Mecnun’ operasının Uvertürü ile birlikte, Ulvi Cemal Erkin’in ’Köçekçe’, Kara Karaev’in ’Keman ve Orkestra İçin Konçerto’, Ferit Tüzün’ün ’Esintiler’, eserleri seslendirilecek.

Aynı akşam konser öncesi, ’2021 Festival Ödülleri’ sahiplerine takdim edilecek. Bu yılın ödülleri, ’Festival Sanat Ödülü’ Doç Ahad Asker, ’Festival Kent Ödülü’ Kemal Rastgeldi, ’Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’ ise Memet Çelik şeklinde dağıtılmıştı.