"Başarı Üreten Şehir Erzincan" vizyonu ile başlanılan yeni eğitim öğretim yılında okul ziyaretlerine aralıksız devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

"Başarı Üreten Şehir Erzincan" vizyonu ile başlanılan yeni eğitim öğretim yılında okul ziyaretlerine aralıksız devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Eğitim öğretim hazırlıklarını yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacı ile okul ziyaretlerine hız kesmeden devam eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sosyal Bilimler Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Atatürk MTAL, İzzetpaşa Ortaokulu, Erzincan Fen Lisesi, Ulalar Anadolu Lisesi ziyaretleri ile öğretmen ve öğrencilerin eğitim heyecanına eşlik etmeye devam ediyor. Gerçekleşen ziyaretlerde dersliklerde, öğretmenler odasında, atölyelerde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve kentin mevcut eğitim durumu üzerine değerlendirmeler yapan İl Millî Eğitim Müdürü Gün, öğrencilere okul kültürü, yardımcı kaynak kitaplar, destekleme ve yetiştirme kursları, liselere hazırlık çalışmaları, üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları, ulusal ve yerel projeler, okul-veli işbirliği, kitap okumanın önemi, etkili zaman yönetimi, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılım vb. başlıklarda tecrübe ve tavsiyelerini aktardı.