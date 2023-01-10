10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Aydın’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte objektifin önündekiler gazeteci olunca fotoğrafları çekmek de komşu esnafa düştü. Adeta komşuluk dayanışmasının yaşandığı etkinliklerde gazetecilerin fotoğraflarını Gazeteciler Cemiyeti Binası’nın komşusu olan ayakkabıcı Mehmet Tokgöz çekti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Aydın’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte objektifin önündekiler gazeteci olunca fotoğrafları çekmek de komşu esnafa düştü. Adeta komşuluk dayanışmasının yaşandığı etkinliklerde gazetecilerin fotoğraflarını Gazeteciler Cemiyeti Binası’nın komşusu olan ayakkabıcı Mehmet Tokgöz çekti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Gazeteciler Cemiyeti Binası en yoğun günlerinden birini yaşadı. Cemiyet binasında gerçekleşen ziyaretlerde günün anısında misafirlerle çektirilen fotoğraflarda haberin öznesi gazeteciler olunca fotoğrafı çekme işi de cemiyet binasının yanında ayakkabıcılık yapan Mehmet Tokgöz’e kaldı. Yaklaşık 5 ay önce Gazeteciler Cemiyeti yanlarına taşınınca ayakkabıcılığın yanında fotoğrafçılığa da merak sardığını belirten Mehmet Tokgöz, “Aydın Gazeteciler Cemiyeti yanımıza taşınınca oldukça iyi bir komşuluk ilişkimiz başladı. Zaman zaman biz dışarı çıksak dükkanı gazeteci arkadaşlarımıza emanet ediyoruz, cemiyetteki arkadaşların işleri olunca biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle gazeteci arkadaşlar fotoğraf çekileceğinde kendi fotoğraflarını çekemedikleri için gazetecilerin fotoğraflarını çekmek bize düşüyor” diyerek yeni komşuları sayesinde yeni meslek edindiğini söyledi.