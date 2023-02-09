Samsun’da depremzedeler için yürütülen kan bağışı kampanyasında 3 günde 2 bin 545 kişi kan verdi.

Samsun’da depremzedeler için yürütülen kan bağışı kampanyasında 3 günde 2 bin 545 kişi kan verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de kan bağış noktasını ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, depremden hemen sonra Samsunluların kan bağışında bulunmak için yoğun bir talepte bulunduğunu belirterek teşekkür etti. Yıldırım, 3 günde 2 bin 545 kişinin bağış yaptığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrasında Türk Kızılay ülke genelinde vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine Samsun’da birçok vatandaşın kan bağışında bulunmak için gelmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Kan bağışı işlemlerinin yoğunluk nedeniyle daha rahat, hava şartları nedeniyle daha uygun ve koordineli bir şekilde yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok katını bu süreç için tahsis etti. Vatandaşların yoğun talebi sonrasında 3 günde Samsun genelinde 2 bin 545 kişi kan bağışında bulundu.

“Birlikte bu felaketi atlatacağız”

Kan bağışı alanını ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ülkemizi derinden etkileyen deprem afetinin ardından kenetlenen vatandaşlarımız kan vermek için yağmur çamur, soğuk demeden sıraya girdi. Biz de onların bağış sürecini kolaylaştırmak adına üzerimize düşeni yapmak adına hassas bir süreç yürütüyoruz. Bu felaketi hep birlikte atlatacağız” dedi.

“Samsun kan bağışı için büyük duyarlılık gösterdi”

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, kan bağışı için Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin süreci hızlandırmak adına kendilerine salon tahsisi etmesi nedeniyle teşekkür ederek, “Vatandaşlarımız kan bağışına çok yoğun destek veriyor. 3 günde 2 bin 545 ünite kan bağışı yapıldı. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Bu alanı bize tahsis etti. Bağışçılarımız sıcak bir ortamda bağışlarını gerçekleştirebilecek. Ancak bir uyarıyı da buradan yapmış olalım. Kan uzun süre saklanamayan bir üründür. Kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatalım. Günlük ihtiyaç doğrultusunda bağış alacağız. Bu nedenle vatandaşlarımızdan resmi açıklamaları takip ederek bağış noktalarına gelmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Tuncay Bal, deprem felaketini duyar duymaz ihtiyaç olacağını düşünerek hemen kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyleyerek, “Hepimiz çok üzüldük. Hep birlikte destek olmak zorundayız depremi yaşayanlara. Elimizden gelen tek şey kan bağışıydı şuan için. O yüzden buradayız” diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Hüseyin Öztürk ise şunları söyledi:

“Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Ama bunu hep birlikte atlatacağız. Allah oradaki insanların yardımcısı olsun. Onlara kan bağışıyla destek olmak için buradayız.”