Bolu’da akşam saatlerinde güneş batarken ortaya çıkan renkler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Güneşin dağların arkasında gözden kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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