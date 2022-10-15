DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin yolları İl Özel İdaresi tarafından tamamlanma aşamasına geldi. Alt yapısı yapılan yollar önümüzdeki haftalarda tamamlanarak hizmete girecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin yolları İl Özel İdaresi tarafından tamamlanma aşamasına geldi. Alt yapısı yapılan yollar önümüzdeki haftalarda tamamlanarak hizmete girecek.

Düzce’nin ekonomik olarak en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olan ve barındırdığı fabrikalar ile ülkenin ekonomisine ciddi destek veren Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde yol yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Düzce Valisi Cevdet Atay ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile bölgede yapımı devam eden alt yapı ve yol yapım çalışmaları incelendi.

Yolların alt yapı yağmur suyu, kanalizasyon ve asfalt çalışmaları ile ilgili olarak yapılan çalışmaları denetleyen Vali Atay’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen tarafından bilgilendirmeler yapıldı. İmar planı çerçevesinde bulunan 13 bin 550 metre yolun terasman seviyesine geldi. Sahada yapılan çalışmaları inceleyen Vali Atay, İl Özel idaresi ekiplerine teşekkürlerini illetti.

İl Özel idaresi bölgede 6 bin 500 metrelik asfalt kaplama ve 4 bin 500 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işlemlerini ise tamamladı. Yolun kalan kısmında ki çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.