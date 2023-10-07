Düzce’de riskli yapıların yıkım çalışmaları çerçevesinde Gümüşova Merkez Cami’nin yıkımı gerçekleştirildi.

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen depreminin ardından riskli yapıların tespit çalışmalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Gümüşova’da bulunan merkez caminin riskli yapı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Gümüşova Belediyesi ekiplerince merkez caminin yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Cami yıkıldıktan sonra yapılacak projelendirme çalışmaları ile yeniden inşa edilecek.