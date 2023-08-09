Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi’nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2023 yılı Deniz Dibi Temizlik çalışması bu hafta, Gümüşlük Liman bölgesinde gerçekleşti.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan Deniz Dibi Temizliği Etkinliği’nin bu yılki dördüncü durağı Bodrum’un Gümüşlük Limanı oldu. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen temizlik kampanyasında İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı ile deniz yüzeyi temizliği de yapıldı.

Bodrum Belediyesi’nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip; 6 kilogram plastik, 12 kilogram metal, 18 kilogram cam, 24 kilogram lastik, 60 kilogram elektronik ve 8 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 128 kilogram atık topladı. Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi’ne nakledildi. Temizlik etkinliğinin Gümüşlük etabı yaklaşık iki saat sürdü.

Deniz Dibi Temizliği 16 Ağustos Çarşamba günü Turgutreis’te devam edecek.