Muğla’nın Milas ilçesinin simgelerinden biri olan Gümüşkesen Anıtı ve hemen yanında bulunan Yeni Milas Arkeoloji Müzesi’nin yeniden düzenlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YK Enerji arasından düzenlenen protokol ile çalışmalara başlanıldı.

13 Aralık 2017 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanılan Yeni Milas Arkeoloji Müzesi’nin yapımına Aralık 2018 yılında ara verildi. Yeni müze binasının Gümüşkesen Anıtı ile görsel bütünlük oluşturması ve çevresi ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla alınan kararın ardından bölgede yapılacak tadilat ve çevre düzenlemesi işleri, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan çalışma planı doğrultusunda ve Milas Müzesi’nin ihtiyaçları değerlendirilerek projelendirildi.

Söz konusu tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ (YK Enerji) ve IC-Limak Adi Ortaklığı (Adi Ortaklık) arasında düzenlenen protokole istinaden, benzer projelerde mimari, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme, rölöve ve restorasyon işlerinde deneyim sahibi ve ilgili kurumlarca onaylı bir firma tarafından gerçekleştirilecek.

"Milas Müzesi ile koordineli olarak yürütülecek"

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “Yapılacak çalışmaların her aşaması Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü teknik personeli tarafından denetlenecek, tüm fiziki uygulamalar Milas Müzesi ile koordineli olarak yürütülecek. YK Enerji ve Adi Ortaklık’ı temsilen mesleki deneyim bakımından Bakanlık koşullarını sağlayan bir inşaat mühendisi de devamlı olarak çalışma alanında hazır bulunacak” dedi.

"Gümüşkesen Mezar Anıtı restore edilecek"

Tadilat çalışmalarında, önceki projeye göre kaba inşaatı tamamlanmış olan müze binasının birinci ve zemin katının toprak altında kalan kısmı dışında planlı ve kontrollü bir şekilde söküleceğini ifade eden Dinç, “Yapının kalan bölümlerinde onaylı mimari proje çerçevesinde imalat yapılarak, kot seviyesi anıt üzerinde herhangi bir olumsuz görsel etki oluşturmayacak şekilde yeni bir yapı oluşturulacak. Zemin katın bir bölümü danışma ve kafeterya alanlarının bulunduğu karşılama binası olarak, bodrum kat ise depo alanı olarak değerlendirilecek. Anıtın bulunduğu açık alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılarak burası açık teşhir ve gezinti alanı olarak kullanıma sunulacak. Gümüşkesen Mezar Anıtı restore edilecek ve çevre duvarları da tadilat edilecek.

Çalışmalar sırasında Gümüşkesen Anıtı’na herhangi bir fiziksel etkinin önlenmesi için tedbir amaçlı olarak anıt mezarın çevresinde kutu profillerden oluşan bir koruma yapısı oluşturuldu. Aynı zamanda çalışmalar sırasında komşu parsel ve konut alanlarına zarar vermemek için koruyucu iskele sistemi de kuruldu" diye konuştu.

"Yanıcı, patlayıcı, kimyasal madde kullanılmayacak"

Yapı söküm ve tadilat işlerinde herhangi bir yanıcı, patlayıcı, kimyasal madde kullanılmayacağı, darbesiz kesim yöntemleri kullanılacağı ve titreşimi en aza indirmek için el ile kırım yapılacağı bilgisini de paylaşan Dinç, “Ayrıca alandaki geçici şantiye yapısı da zemine herhangi bir müdahalede bulunmadan demonte olarak kurulup sökülecek şekilde tasarlandı. Yapım işleri sırasında Bakanlık tarafından tanımlanmış kalite standartlarını karşılayacak malzemeler kullanılacak. Çalışmalar sırasında tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınacak, ortaya çıkacak atıklar çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilecek, toz ve gürültü oluşumunu engellemek için gerekli önlemler alınacak. Gümüşlük Mahallesi sakinlerine rahatsızlık verilmemesi için mesai saatleri dışında gürültüye sebebiyet verecek çalışmalardan kaçınılacak ve pazar günleri çalışmalara ara verilecek” şeklinde konuştu.

"Gümüşkesen Anıtı’nın silüeti ortaya çıkarılacak"

Tüm tadilat, yapım işleri ve çevre düzenlemesinin Mart 2024 tarihinde tamamlanacağına da dikkat çeken Dinç, “Anıt çevresinin Milas’ın tarihini dokusuna uygun bir şekilde düzenlenerek hem Milaslıların hem de turistlerin ziyaretine açılacak. İş bitiminde çalışma alanı her türlü atıktan temizlenmiş, çevre düzenlemesi yapılmış ve kullanıma hazır olarak içindeki tüm yapılar ve ticari ünitelerle birlikte Bakanlığa teslim edilecek. Proje tamamlandığında mezar yapım tekniği ve mermer süslemeleriyle döneminin mimari özelliklerini en iyi şekilde temsil eden Gümüşkesen Anıtı’nın silüeti çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarılacak. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu önemli tarihi miras, bütün ihtişamıyla gelecek kuşakların kültürel zenginliğinin bir parçası olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç’in yapmış olduğu açıklamaların ardından toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasıyla devam etti. Toplantıya; Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, YK Enerji Yeniköy Linyit İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Özdemir, Milas Müze Müdürü Ali Yalçın, Muğla Rölöve Anıtlar Müdür vekili Bülent Kaya, Proje Müellifi Hatice Üsküdar Özer ve basın mensupları katıldı.