Gümüşhane’nin yüksek kesimleri bugün sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından günler sonra yeniden beyaz örtüyle buluştu.

Kent merkezinde badem ve bazı kayısı ağaçlarının çiçek açtığı Gümüşhane’de dün başlayan aralıklı yağmur yağışı sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin simge noktalarından Kuşakkaya ve Karakaya Zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken bin 600 metre ve yukarısındaki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü Gümüşhane’de bugünden itibaren 3 gün boyunca özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Zaman zaman kent merkezinde de aralıklı kar yağışının beklendiği Gümüşhane kent merkezinde yağışın bu gece yarısına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.