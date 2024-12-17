Gümüşhane’nin tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan ve Osmanlı Meclis-i Mebûsan ile TBMM 2. döneminde mebusluk yapmış olan Zeki Kadirbeyoğlu’nun konağı restore edilerek kentin yöresel lezzetlerinin yaşatılacağı uygulama restoranı haline getirildi.

Gümüşhane’nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan ve Osmanlı Meclis-i Mebûsan’ı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2. döneminde Gümüşhane mebusu olarak görev yapan Zeki Kadirbeyoğlu’nun konağı uygulama restoranı oldu.

Babası Kadirbeyzâde İbrahim Lütfi Paşa tarafından 1861 yılında yaptırıldığı bilinen tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı Gümüşhane Belediyesi tarafından restore edildi.

Yüzyıllardır farklı kültür ve inançtaki insanların bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi’ndeki en önemli konaklardan birisi olarak gösterilen tarihi konağın kentin turizmine katkı sağlaması amacıyla bugün başta Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan tarafından imzalanan protokole göre konak Zigana Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından uygulama restoranı olarak kullanılarak, kentin yöresel lezzetleri tarihi konakta yaşatılacak.

Bütün kurumlar olarak Gümüşhane’nin turizminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, “Süleymaniye Mahallesi yüzyıllar boyunca çok değişik inançlardan insanın bir arada barış içerisinde yaşadığı, hem ibadet müesseselerini hem diğer sivil müesseseleri birlikte kullandığı adeta kültürlerin harman olduğu bir mekân. Süleymaniye Mahallesi’nde çok değerli kültür ve tarihi varlıklarımız var. Bütün bu kültür değerlerini koruyarak ve kazanarak gelecekte Gümüşhane turizmine hizmet edecek şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bütün kurumlarla işbirliği yaparak koordine bir şekilde çalışmamız elzemdir. Bugün ise içerisinde bulunduğumuz bu tarihi konak Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ve sahipleri tarafından belediyemize bağışlanmış bir konaktır. Gümüşhane Belediyesi de geçmişte burada çok değerli restorasyon çalışmaları gerçekleştirmiş, bu çalışmaları gerçekleştiren geçmiş dönem belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Şu anda da Gümüşhane Belediye başkanlığımız buranın daha iyi değerlendirilmesi, turizme daha aktif olarak kazandırılması amacıyla buranın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Zigana Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’ne uygulama restoranı olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirecek” dedi.

Gümüşhane’nin tarihi mekânlarının yeniden hayata döndürülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de, “Konağımız hak ettiği yerlere gelecektir eğitimin eliyle. Sadece Milli Eğitim için değil halka da açık bir konak olacak. Halkımız burada istediği şekilde gelip buranın hizmetlerinden de istifade edebilecek” diye konuştu.