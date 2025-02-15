Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yıldönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları işgal sırasında Ermeni çete mensupları tarafından şehit edilen Hüseyin Hüsnü Selçuk’un Hasanbey Mahallesindeki bulunan kabrini ziyaretle başladı. Kabir ziyaretinin ardından tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı’ndaki kutlama programına geçildi.

Günün anlam ve önemine dair yapılan protokol konuşmalarının ardından Gümüşhane’nin kurtuluşunun sahnelendiği gösteri gerçekleştirildi. Gösteri seyircilerden büyük alkış alırken program Gümüşhane’nin kurtuluşu temalı kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti.

"15 Şubat yakılan özgürlük ateşinin alev topuna dönüştüğü gündür"

107 yıl önce verilen mücadele sonucunda Gümüşhane’nin kurtuluşa erdiğini ifade eden Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, "15 Şubat bu topraklarda kirli hesap yapan emperyalist güçlere unutulmaz bir ders verdiğimiz gündür. 15 Şubat şehrimizde yakılan özgürlük ateşinin alev topuna dönüştüğü ölürsem şehit, kalırsam gazi dediğimiz gündür. 107 yıl önce topyekûn mücadele verdiğimiz, kanımızla suladığımız bu toprakları vatan yaptığımız gündür. 15 Şubat Ermeniler tarafından katledilen kurtuluş şehidimiz Hüseyin Hüsnü Selçuk’un bayraklaştığı gündür. Bugün Gümüşhane’nin kurtuluşu, şahlanışı, gururu ve bayramıdır. Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kazanılan zaferin anlamı büyüktür"

Gümüşhanelilerin ve Türk milletinin düşman ne kadar güçlü olursa olsun karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Burada kazanılan zaferin anlamı büyüktür. Çünkü 1. Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ve Türk milleti o zor günlerde yokluklarla karşılaşarak çok karamsar günler geçiriyordu. Gümüşhane’de kazanılan bu bağımsızlık mücadelesi Doğu Anadolu’nun geneli başta olmak üzere bütün yurda bir umut vermiştir. Ve 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın ilhamı da buralardan başlamıştır. Çünkü Türk milleti düşman ne kadar güçlü olursa olsun karşısında dimdik durduğu zaman, ordusuyla olduğu zaman önünde kimsenin duramayacağınız ispatlamıştır. Bu vesileyle bu mücadelede canını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler onların torunları olarak vazifemiz onların emanetlerine sahip çıkmak, yarın yine böyle bir durumda kalırsak hep birlikte, topyekûn silaha sarılarak bunu def etme gücünü bu manevi ruhtan bulacağız" dedi.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sergilemesi ve yerel sanatçıların konseriyle sürdü.