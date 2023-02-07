Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen iki ayrı şiddetli depremin ardından temel ihtiyaç malzemelerini içeren yardım kampanyalarının duyurulmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar akın akın yardıma koştu.

Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen iki ayrı şiddetli depremin ardından temel ihtiyaç malzemelerini içeren yardım kampanyalarının duyurulmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar akın akın yardıma koştu.

Yardım kampanyalarının duyurulmasının ardından Gümüşhaneli vatandaşlar kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye, el feneri, bebek bezi ve kıyafeti gibi temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için seferber oldu.

Gençlik Merkezinin başlattığı kampanyaya katkı sağlayan vatandaşlar spor salonunda kısa sürede kolilerce yardım malzemesinin birikmesine neden oldu.

Gümüşhanelilerin yardım için seferber olduğunu söyleyen Gökmen Akkoyunlu, “Ben gece vardiyasındaydım, çalışıyordum. Saat 04.17 civarında masa sallanmaya başladı, arkadaşlarıma sordum deprem oluyor dediler. Sonra televizyonları açtık ve Kahramanmaraş olduğunu öğrendik. Yakınlarımız vardı oralarda onları aradık, haber aldık. Ağlıyorlardı, yağmur yağıyordu, biraz sıkıntılı durumları vardı. Arkadaşım bana mesaj attı yardım toplanıyor diye ben de çocuklarıma ve komşularıma söyledim. Binada kim varsa herkese söyledik, sağ olsun onlar da seferber oldular kullandıkları kullanmadıkları ne kadar eşya varsa buraya getirdik. Geldik gördük ki burada baya güzel bir atmosfer var, herkes yardım için gelmiş. Herkes canı gönülden çalışıyor. Allah razı olsun milletimizden. Milletimiz çok duyarlı” dedi.

“Elinde az olan da gönderdi çok olan da”

Gümüşhaneli vatandaşların duyarlılığından mutluluk duyduğunu anlatan Ertuğrul Oğuzhan, “Depremi Gümüşhane’de bile yaşadık. Ölümle yaşam çizgisini yaşadım ve bir anda kendimden geçtim. Gördüğünüz gibi insanlar burada yardım ediyor biz de internette bütün dostlarımızı örgütledik yardım etmeleri konusunda. Bu yardımı hepimiz yapmalıyız evlerimizde ne var ne yoksa gönderebileceğimiz her şeyi ne olur insanlara gönderelim. Ben bu duyarlılıktan çok mutluyum kime ulaştıysak herkes bize geri döndü. Elinde az olan da gönderdi çok olan da. Genciyle yaşlısıyla şu an hepimiz buradayız. Yardım bölgesine hem kalben hem ruhen hem de madden yardım etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.