Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentin yüksek rakımlı yaylaları, gece etkili olan kar yağışıyla birlikte kış mevsimini karşıladı. Özellikle bin 750 metre ve üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların aniden düşmesiyle sonbaharın son günlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından özellikle Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplanarak kış manzaraları sundu.

Soğuk havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının aralıklarla birkaç gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor.