Gümüşhane’de virajı alamayan bitüm yüklü asfalt tankeri yan yattı. Tankerde bulunan bitüm karayolunu bir bölümünü kaplarken, aracın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane’de virajı alamayan bitüm yüklü asfalt tankeri yan yattı. Tankerde bulunan bitüm karayolunu bir bölümünü kaplarken, aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 10.30’da Giresun-Gümüşhane karayolu Budak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesinden Gümüşhane istikametine giden Orhan Şimşek kontrolündeki 72 EP 550 plakalı bitüm yüklü asfalt tankeri Budak köyü yol ayrımına yakın bir noktada virajı alamayınca yan yattı.

Tankerin yan yatmasıyla birlikte tankerde bulunan sıvı haldeki bitüm yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerin sürücüsü Orhan Şimşek 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ekipler kaza nedeniyle bitüm ile kaplanan yolu temizlemek için çalışma başlattı.