Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Gümüşhane’de İsrail’i protesto eden vatandaşlar, Filistin için dualar etti.

İsrail tarafından abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Gümüşhane’de vatandaşlar meydana çıktı. Gümüşhane Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edilerek, Kur’an-ı Kerim okundu. Grup daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.