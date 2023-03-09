Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Gümüşhane’de ikamet eden M.A.Ç, A.A, U.İ.Y, S.Ş, A.E ve Samsun’da ikamet eden A.A olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücü ve 0,14 gram Metamfetamin maddesi elde geçirdi.

Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda E.S isimli şahısta yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından M.A.Ç, U.İ.Y ve S.Ş serbest bırakıldı, A.A, A.E, E.S ve A.A ise sevk edildikleri adli makamlarca “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.