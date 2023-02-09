Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından depremzedelerin barınma sorununa çözüm bulmak isteyen Gümüşhaneli vatandaşlar ürettikleri ahşap prefabrik evleri deprem bölgesine göndermek için destek bekliyor.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından depremzedelerin barınma sorununa çözüm bulmak isteyen Gümüşhaneli vatandaşlar ürettikleri ahşap prefabrik evleri deprem bölgesine göndermek için destek bekliyor.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları son devam ederken, tüm Türkiye tek yürek yardım kampanyaları düzenlemeyi sürdürüyor. Depremzedelerin gıda, su, kışlık giyecek, battaniye gibi ihtiyaçlarını gidermek için yardımseverler seferber olurken Gümüşhane’de içerisinde sanayi esnafı, mobilyacı ve akademisyenlerin de bulunduğu bir grup ahşap prefabrik ev üretimine başladı. Kendilerine ulaşan yardımlarla 7 parçadan oluşan ve kurulma hazır şekilde deprem bölgelerine sevki sağlanacak ahşap prefabrik evler üreten grup, yardım sürdükçe üretime devam edileceğini ifade etti. AFAD ile koordineli bir biçimde üretime başlandığının altını çizen mobilyacı Ali Soydaş, bir prefabrik ev içerisinde 4-5 kişinin rahatlıkla barınabileceğini söyleyerek vatandaşlardan destek istedi.

“Ustalarımız gece geç saatlere kadar burada çalışıyorlar”

Gümüşhane Üniversitesi ve akademisyenlerin de desteğiyle üretimin sürdüğünü söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Öğr. Gör. Serhat Doğan, “ Ülkemizi derinden sarsan bir deprem meydana geldi. Bizde tüm Türkiye’de olduğu gibi bu afet bölgelerinde olan kardeşlerimize nasıl yardım edebiliriz gayreti içerisindeyiz. Tabi ki gıda, yiyecek, mont, kışlık giyecek herkes tarafından gönderiliyor ama biz hem ilimizde hem de bölgedeki AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde bize barınak ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de Gümüşhane’de sanayideki mobilyacı arkadaşlarla bir proje geliştirdik. Neden ahşap prefabrik evler yapmıyoruz diye düşündük ve bu proje büyüdü şu an evlerimizin yapımına başladık. Bu projede sanayideki esnaf arkadaşlarımız büyük destek oluyor bunun dışında Gümüşhane Üniversitesi’nde mobilya ve dekorasyon atölyesindeki teknik kadro üniversitemizin desteğiyle bize yardım ediyor. Üniversiteden hocalarımız yine burada destek oluyorlar bize. Bizim tek beklentimiz malzeme desteği. Ustalarımız gece geç saatlere kadar burada çalışıyorlar” diye konuştu.

“Canla başla çalışıyoruz”

Evlerin kuruluma hazır bir şekilde istenen bölgeye gönderileceğini ifade eden Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Serkan Eryılmaz, “Biliyorsunuz maalesef acı bir durum var ortada insanlar tırlar dolusu gıda, giyecek, yardımı gönderiyorlar ama orada ciddi anlamda bir barınma problemi var. Sağlam binalara dahi girilemiyor çünkü artçı bir depremde çökme riski var. Bu sebeple biz insanların soğuktan korunabileceği küçük bungalov tarzında barınmak için evler yapmayı düşündük ve bununla ilgili canla başla çalışıyoruz. İhtiyaç çok biz burada bir tır dolusu tamamlayıp götürmeyi planlıyoruz. Burada 7 parça halinde yapılacak ve bölgede ustalarımız tarafından monte edilecek” dedi.

“Vardiyamızda saat sınırı yok gücümüz yettiğince çalışacağız”

AFAD ile koordineli bir şekilde üretimlerini gerçekleştirdiklerini anlatan mobilyacı Ali Soydaş, “Bu barınaklar inşallah insanları soğuktan koruyacak. Oradaki insanlar evlerine girmekten korkuyorlar en azından bu evlerin içerisinde kendilerini güvende hissedebilecekler. Bir aile rahatlıkla barınabilir içerisinde. Evlerimiz kolay kurulabilen, istenildiği an sökülüp başka bir yere götürülebilen 7 parçadan oluşuyor. Biz kimseden para talep etmiyoruz bize malzeme getirsinler biz bunu üretip inşallah oraya götürürüz. Biz şu an 1 tır yapıp göndermeyi planlıyoruz. AFAD ile görüştük siz tamamlayın biz koordine edelim siz götürün bilgisi verdi bize. Biz de bunun doğrultusunda başladık. Eğer yardımlar ve malzeme tedarik edilirse biz yine çalışır yaparız. Vardiyamızda saat sınırı yok gücümüz yettiğince çalışacağız” ifadelerini kullandı.