Gümüşhane’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında üreticilere yem bitkisi, fidan ve kırkım makinesi dağıtıldı.

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen yem bitkisi, fidan ve kırkım makinesi dağıtımına Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç ile birlikte ilgili kurum yöneticileri ve üreticiler katıldı.

Proje kapsamında üreticilere, Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 destekli olarak finanse edilen ‘Yerli Meyve Çeşitlerimizin Gen Kaynaklarının Korunması Projesi’ kapsamında toplam 120 bin TL bütçeli 3 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Etkinlikte yine İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 destekli olarak finanse edilen ‘Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’ çerçevesinde toplam 2 milyon 93 bin TL bütçeli 96,5 ton yem bitkisi ve tohumları ile birlikte, ‘Gümüşhane’de Kırkım Makinesinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında toplam 500 bin TL destekli 50 adet kırkım makinesinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, “Üreticilerimizi burada gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Çünkü ülkemizin ve Gümüşhane’mizin üretmeye ihtiyacı var, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye ihtiyacı var. Verilen hibe destekleriyle bu projelerin hayata geçirilmesinden valiliğimiz adına çok müteşekkir oldum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bol bereketli güzel kazançlara vesile olur. Ülkemizin ekonomisine değer katar diye umut ediyorum” dedi.