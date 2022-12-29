Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerle üreticilere DOKAP ve İl Özel İdaresi desteğiyle tarımsal üretim amaçlı makine ve teçhizat desteği sağlandı.

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerle üreticilere DOKAP ve İl Özel İdaresi desteğiyle tarımsal üretim amaçlı makine ve teçhizat desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Özel İdaresi destekli elektrikli çit, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) destekli süt sağım makinesi ve engelli arıcılara yönelik arıcılık malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya’nın katıldığı törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Gümüşhane’de yaklaşık 65 bin kovan olduğunu ve yılda yaklaşık 800 ton bal üretimi yapıldığını belirterek hazırlanan projeyle İl Özel İdaresi’nin yüzde 50 hibesiyle 42 üreticiye elektrikli çit verildiğini söyledi.

DOKAP tarafından desteklenen Sağım Teknolojisinin Geliştirilmesi projesiyle de 95 çiftçiye yüzde 70 hibeli süt sağım makinesi dağıtıldığını ifade eden Yılmaz, Gümüşhane’de makineli süt sağım oranının yüzde 2 civarında olduğunu ve yıllık 80 bin ton süt üretildiğini belirterek, bu projede kadın çiftçilere ve 5-10 süt ineği olan üreticilere öncelik verildiğini kaydetti.

Yılmaz, yine DOKAP tarafından desteklenen Engelleri Aşalım Balımızı Yapalım projesi kapsamında da Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi arıcılara tamamı hibe olan güneş enerjili elektrikli çit, elektrikli bal süzme makinesi, hava kompresörü ve havalı çivileme makinesi verildiğini belirtti.

Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya da tarımsal üretimin önemine değinerek dağıtımı gerçekleştirilen malzemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından 3 proje kapsamında alınan tarımsal makine ve teçhizatlar üreticilere dağıtıldı.