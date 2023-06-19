Gümüşhane’de seyir halindeki hafif ticari araç tünel içerisine giren ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesi Kürtün kavşağı çıkışındaki tünelde meydana geldi. Trabzon’dan Gümüşhane’ye seyir halindeki 61 KP 950 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Şeker Aydın Şakir tünel içerisinde başıboş dolaşan bir ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek savrulurken araçta maddi hasar meydana geldi. Tünele nasıl girdiği belirlenemeyen inek olay yerinde telef olurken, hafif ticari aracın sürücüsü Şeker Aydın Şakir ve araç içerisinde bulunan Feride Aydın Şakir ile Zehra Aktuğ yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Torul Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İneğin kime ait olduğu ve tünele nasıl girdiği ile ilgili inceleme başlatılırken kaza nedeniyle tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol, aracın ve telef olan hayvanın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.