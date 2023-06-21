Gümüşhane-Trabzon karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç Harşit Çayı kenarındaki bahçeye düştü. Kazada 2 üniversite öğrencisi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Ahmet Enes Köse (27) yönetimindeki 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç sabah erken saatlerde Övündü köyü yakınlarındaki Harşit 10 köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Harşit Çayı kenarındaki bahçeye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken kazada araçta yolcu olarak bulunan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Ahmet Enes Köse, diğer yolcular Zeynep Yiğit (20) ve Ayşe Begisi (23) araçtan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayatını kaybeden öğrencilerden Fulya Bayram’ın Gaziantepli, Zeynep Kurnaz’ın da Malatyalı olduğu öğrenildi.