Gümüşhane’de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeniköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kelkit istikametinden Gümüşhane istikametine seyir halindeki Mehmet Letif Metin (49) idaresindeki 25 HF 772 plakalı hafif ticari araç ile Gümüşhane’den Kelkit istikametine hareket halindeki Adil Vural (59) idaresindeki 24 ABA 976 plakalı tır Yeniköy köyü mevkiinde yağış sonrası kayganlaşan yol nedeniyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan ve kalbi duran hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Letif Metin’e dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Letif Metin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamazken, tırın sürücüsü Adil Vural’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.