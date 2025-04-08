Gümüşhane’de 14. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl 14.’sünü düzenlediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğrafların sergilendiği "Tarım Orman ve İnsan" sergisinin açılışı Gümüşhane Valiliği giriş salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ile İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç ve davetliler katıldı.

Vali Baruş ve protokolün katılımıyla birlikte açılan sergide davetliler sergilenen eserleri büyük bir dikkatle inceledi. Öte yandan yarışmada öğrenci Sude Özdemir tarafından Gümüşhane’de çekilen ve yarışmada öğrenci ödülü alan fotoğraf da büyük ilgi gördü.