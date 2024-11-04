Gümüşhane’nin “İsviçresi” olarak bilinen Yurt Köyü, sonbaharın tüm renkleriyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Gümüşhane, sarı, kırmışı ve turuncunun bin bir tonuna bürünmüş yapraklarıyla göğe uzanan ağaçlarıyla, derin vadilerden dağların zirvelerine yükselen sisler eşliğinde doğanın en görkemli gösterisi olan sonbahar mevsiminin eşsiz senfonisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Aralarında Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un da olduğu Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 30 sporcu Sarıç Dağı’nın ihtişamlı manzarasının eteğinde bulunan ve Gümüşhane’nin “İsviçresi” kabul edilen Yurt Köyü’nden başlayıp Aşağı Karadere Köyü’ne uzanan muhteşem rotada gerçekleştirilen yürüyüşte her adımda doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri keşfetti.

Köy içinden başlayan yürüyüşte orman içinden karla kaplı Sarıç Dağı’nın eteğinden geçerek sonbahar manzaraları eşliğinde yürüyen sporcular adeta bir tabloyu andıran doğanın güzelliğine hayran kaldı.

Sonbahar renklerini içlerine çekerek günün tadını çıkaran, her bir anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren sporcular Gümüşhane’nin cennet köşesi bölgesinde şehrin stresinden uzaklaşıp doğa ile baş başa kaldı.

“Hepimizi çok etkiledi bu yürüyüş”

Etkinliğe katılan sporculardan Demet Bayraktar sonbaharın bütün güzelliklerini gösteren çok güzel bir parkurda yürüdüklerini belirterek, “Mevsimin tüm renkleriyle karşılaştık. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı hepsi vardı. Sarıç Dağı’nın eteklerindeki karlarla da çok güzel bir bütünlük oluştu. Harika bir yürüyüştü. Bu parkuru ilk defa yürüdük. Tekrar gelmeyi çok isterim. Örümcek ormanlarından sonra gerçekten muhteşem doğasıyla hepimizi çok etkiledi bu yürüyüş. Çok rahat bir parkurdu. Ekibimiz de memnun kaldı. Yeni katılan arkadaşlar vardı. Onlarla da sohbetimizde gözlemlediğim kadarıyla onlar da çok beğendiler, çok mutlu kaldılar. Tekrar gelmeyi düşünürüz” dedi.

“Yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel”

Ekibe rehberlik yapan Yurt Köyü muhtarı Halil İbrahim Demir ise Aşağı Karadere’ye kadar süren yürüyüşte manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, “Görüldüğü gibi manzaramız güzel. Yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel. Renk cümbüşünden de belli zaten. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görmelerini, gezmelerini tavsiye ederiz. Doğayla, iç içe güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

“Herkesin yürüyebileceği çok güzel bir alan ve parkur kolay”

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da yaklaşık 12 kilometrelik parkurun çok rahat ve çok güzel bir parkur olduğunu belirterek, “Biz bu yürüyüşü her zaman Örümcek Ormanlarında yapıyorduk. Doğanın renklerinin dönüşümünü. Fakat buraya ilk defa geldiğimiz parkur çok güzel sürpriz yaptı bize. Doğayı çok güzel gördük. Renkler birbirine girmiş, renk cümbüşü adeta. Herkesin yürüyebileceği çok güzel bir alan ve parkur kolay. Diki yok, düz ve inişten oluşan bir parkur. Toplam 30 kişiydik bugünkü parkurda. Herkesi davet ediyorum bu güzel alanları görmeye, gezmeye” dedi.