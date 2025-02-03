Gümüşhane’nin Torul ilçesinde satmak için evinde silah bulunduran şahsa jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda tabanca, fişek ve sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde ikamet eden K.Ö. isimli şahsın satmak için evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini alınca adli makamlardan arama kararı çıkardı.

Kararın ardından KOM ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bomba Arama Köpeği Maske’nin de katılımıyla şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet 9,65 mm tabanca fişeği, 4 adet sikke ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli T.Ö, Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken hakkında adli tahkikata başlandı.