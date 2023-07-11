Ülkenin bir kısmının sel felaketleriyle boğuştuğu bugünlerde Gümüşhane’de Belediye Başkanlığı, Harşit Çayı üzerinde sel ve taşkın riski oluşturan köprünün yıkımına başladı.

Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye bölgen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerinde 23 yıl önce yapılan fakat alçak olması nedeniyle sel ve taşkın riski oluşturan Jandarma köprüsü yıkılmaya başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan dere ıslahı ve yeni köprü çalışmasının ardından Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri köprünün ayağından geçen kent merkezinin ana içme suyu hattını taşıyan 500’lük hattı yeni köprüye taşıdıktan sonra köprünün yıkımına başlandı.

“Burası şehrin 25 yıldır sel ve su baskınlarında korku yaşadığımız bir bölgemizdi”

Ekipleri ziyaret ederek o anlara şahitlik eden ve şehrin pimi çekilmiş el bombasından kurtulduğunu kaydeden Belediye Başkanı Ercan Çimen, “İl Jandarma Komutanlığı önünde 1998 yılında, 25 yıl önce yapılan bu köprü şehrimize risk teşkil etmesi nedeniyle yenisi yapıldıktan sonra bugün itibariyle yıkıyoruz. Burası şehrin 25 yıldır sel ve su baskınlarında korku yaşadığımız bir bölgemizdi. İnşallah Gümüşhane ilinde Harşit çayında böyle bir risk oluşturacak başka bir köprümüz kalmadı. Bugün onun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Oluşabilecek felaketleri de önlemiş olduk”

Bugünlerde ülke genelinde yaşanan sel ve su baskınlarında oluşan felaketleri görünce aldıkları bu önlemin önemini bir kez daha ortaya çıktığını belirten Çimen, “Bu sürece katkı sağlayan başta sayın Valimiz Kamuran Taşbilek ve ekibine, Devlet Su İşleri Bölge müdürümüze ve il müdürümüze, çalışanlarına, Belediye’Deki çalışma arkadaşlarıma, ekibime teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir iş yaptık ve sonuçlandırdık. Bugün itibariyle mutluyuz. Oluşabilecek felaketleri de önlemiş olduk” diye konuştu.

“Buna benzer tehlike oluşturacak başka bir köprümüz yok ama 4 köprüyü yenileyeceğiz”

Yıkımı yapılan köprünün üzerinde kente içme suyu sağlayan 500’lük içme suyu ana hattının geçtiğini ve geçtiğimiz haftalarda Belediye ekipleri tarafından bu hattın yeni köprüye taşındığını hatırlatan Başkan Çimen, “Burası Devlet Su İşleri bölge müdürlüğümüzde de sel ve su baskınlarında en tehlikeli yer olarak kayıtlarda vardı. Biz bunun çalışmasını yaptık, takipçisi olduk. Hatlarımızı yeni köprüye aldık. Şu anda buna benzer tehlike oluşturacak başka bir köprümüz yok. Ama şehirde yenileme yapacağımız 4 köprümüz var. Dere ıslahları projemizin içerisinde o köprülerimizi de yenileyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimiz için pimi çekilmiş el bombası gibiydi burası”

“Şehrimiz için pimi çekilmiş el bombası gibiydi burası” değerlendirmesinde bulunan Çimen, “Bundan kurtulmuş oluyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bugünlerde bölgemizde bu tür sıkıntılar sel ve su baskınları oluşuyor. Tehlike bugün itibariyle ortadan kalkmış oldu” dedi.