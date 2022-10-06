Gümüşhane’nin en yaygın tarım ürünlerinin arasında yer alan ve özellikle kış mevsiminde sofralardan eksik olmayan patateste hasat günleri devam ediyor.

Gümüşhane’nin en yaygın tarım ürünlerinin arasında yer alan ve özellikle kış mevsiminde sofralardan eksik olmayan patateste hasat günleri devam ediyor.

Daha önce sulanamamaları nedeniyle buğday ve arpa ekilen tarlalarda sulama amaçlı göletlerin faaliyete geçmesi ve toprağın suyla buluşmasıyla birlikte kuru tarımdan sulu tarıma geçildi ve ürün çeşitliliği de arttı.

Köse ilçesine bağlı Oylumdere köyünün bin 600 metre rakamdaki 400 dönüm alanında patates üreticisi Erkan Baştürk tarafından ekimi yapılan patateslerin hasadı makineler ve vatandaşlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Dönümde 5 ton verim elde edilen patates dikimini 2 yıldır bu bölgede gerçekleştiren patates üreticisi Erkan Baştürk, patates tarımı için Niğde’den Gümüşhane’ye geldiğini belirterek “Köse İlçesi Oylumdere köyünde şuan patates tarımı yapıyorum. Yaklaşık burada 400 dönümlük alanda üretim yapıyorum. Burada 2.senemiz. Şuanki verim ve kaliteden çok memnunuz. Gölet ve sulama barajlarının avantajı bu durum. Toprağı çok bereketli bir alan burası. Ufak tefek eksiklerimiz var, onlar da zamanla tamamlanır” dedi.