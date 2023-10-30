Ekim ayının son günlerinde yaz aylarından kalma sıcak günlerin etkisindeki Gümüşhane’de pastırma yazı yaşanıyor.

Sonbaharın ortasında hava sıcaklığının 26 dereceleri aştığı Gümüşhane’de hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren düşmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yanan kombiler kapanırken özellikle güneşli saatlerde vatandaşlar parklarda açık hava çay içmenin tadını çıkarıyor.

Gündüzleri yaz mevsimine benzer sıcaklıkların yaşandığı kentte akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşerken gece-gündüz sıcaklık farkı bazı günler 20 dereceye kadar ulaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü rakamlarına göre Gümüşhane’de dün itibariyle en yüksek sıcaklık 26,5 dereceyle Torul ilçesinde gerçekleşirken önceki gün Kürtün ilçesinde termometreler 27,2 dereceyi göstermişti.

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane’de yaz günlerini aratmayan pastırma yazı sıcaklarının önümüzdeki Cuma gününden itibaren düşmesi bekleniyor.