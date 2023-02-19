Gümüşhane’de park halindeki LPG’li otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

Gümüşhane’de park halindeki LPG’li otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi’nde transit yol kenarında 2 gündür park halinde duran 06 TK 384 plakalı otomobilden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ve araç sahibi Namık Kutay’a (51) haber verdi. Hemen olay yerine gelen araç sahibi aracın alev almaya başladığını fark edince etrafındaki araç ve evlere zarar vermemesi için aracını ileriye ittirerek beklemeye başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken “Askıda elma” ve 15 Temmuz Zafer Meydanındaki güvercinler için “Askıda yem” projeleriyle bilinen Kutay’ın ekmek teknesi küle döndü.

Araç sahibi Kutay, "Araç 2 gündür evin önünde park halindeydi. Komşum arayıp araçtan duman çıktığını söyleyince hemen koşup geldim aracın yanına. İlk yaptığım kapıları açıp dumanlı ve alevli vaziyette evlere ve yanındaki araçlara zarar vermesin diye ileriye ittirdim. İtfaiyeye sitemim büyük, geciktiler. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi” dedi.

Yangın nedeniyle emniyet ekipleri tarafından transit yoldaki trafik akışı kesilirken, vatandaşlar yan yolları kullandı. Araç tamamen söndürüldükten sonra trafik akışı normale döndü.