Gümüşhane’de Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim gören özel gereksinimli çocuklar depremzede çocuklara moral vermek için bez bebekler yapıyor. Yapılan bebekler 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde depremzede çocuklara teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Gümüşhane’de özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü Özel Eğitim ve Uygulama Okulu kente gelen depremzede çocuklara moral ve motivasyon sağlamak için bez bebek yapımına başladı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin el birliğiyle başlayan projede özel gereksinimli öğrenciler bebekleri yapmak için kesme, dikme, doldurma ve boyama işlerini yapıyor.

Çocuklarda yardımlaşma duygusunu geliştirmek için başlatılan çalışmada kız ve erkek öğrencilerin sayısı olan 30 bebek yapılması planlanırken yapılan bebekler depremden etkilenen çocuklara 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde teslim edilecek.

En başından sonuna tamamen el emeği olduğu için günlük ortalama 3 tane bebek yapabilen özel öğrencileri ziyaret ederek Okul Müdürü Gürsoy Çavuşoğlu ve öğretmenlerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, özel gereksinimli çocukları yaptıkları çalışma için tebrik etti.

“Bebekleri 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde teslim edeceğiz”

Bebeklerin depremden etkilenen çocuklara 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde teslim edileceğini kaydeden Yalçın, “Geçtiğimiz günlerde 11 ilimizi vuran bir deprem yaşadık. Bu deprem bölgesindeki çocuklarımızın moral motivasyonunu artırmak ve onlara katkı sağlamak amaçlı öğretmenlerimizin nezaretinde okul yöneticilerimizin rehberliğinde bir yardımlaşma kampanyası çerçevesinde Gümüşhane ilimizin Özel Eğitim ve Uygulama okulunda özel eğitim gören öğrencilerimiz güzel bir etkinlikle bu bebekleri yapıyorlar. Bu bebekleri depremden etkilenen çocuklarımıza 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü o günde zaten anlamlı bir gün ulaştıracağız” dedi.

“Depremzedelere herkes yardım ediyor ama özel öğrencilerimizin yapması daha anlamlı”

Özel gereksinimli çocukların bu yaptıklarında 2 konunun çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bunlardan bir tanesi bu çocuklarımızın depremden etkilenen çocuklara yardım etmesi, onların moral ve motivasyonlarını artırması, düzeltmesi anlamında bir anlam ifade ediyor. Yani yardımlaşma duygusunu hem çocuklarımız burada kazanmış oluyorlar hem de merhamet ve vicdani duygularını geliştirmiş ve kazanmış oluyorlar. Diğer bir önemli husus ise her bir okulumuz veya her bir özel sektör, vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri o bölgedeki veya o bölgeden başka illere nakil olmuş depremden etkilenen çocuklarımıza bu tür yardımları yapıyorlar ama Özel Eğitim ve Uygulama Okulumuzdaki öğrencilerimizin bu etkinliğe katılması, onların bunu yapması daha bir anlam katıyor. Bundan dolayı ben okulumuza, okul müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize hepsine ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum böyle bir etkinlik yaptıkları için. Gerçekten mutluluğumu ifade edemiyorum. Sağ olsunlar hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bunları o çocuklarımıza ulaştıracağız. Dolayısıyla da onlara bir benze katkıda buradaki özel eğitimli çocuklarımız yapmış olacaklar” diye konuştu.

“Süreç boyunca çocukların yardımlaşma duygusunun artmasını istedik”

Okulun resim öğretmeni Zeynep Morkoç ise yaşanan büyük depremlerden dolayı etkilenen öğrencileri olduklarını, öğretmenler olarak çocuklarla “neler yapabiliriz” diye düşünürken bez bebek yapmaya karar verdilerini belirterek, “Okul yönetimimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu süreçte öğrencilerimizin yapabileceği düzeyde bir proje ortay koyduk ve el birliğiyle bez bebekleri yapmaya devam ediyoruz. Sonu da çok güzel oldu. İnşallah bu depremzede çocuklarımızın ellerine ulaşır ve sevinirler. Süreç boyunca çocukların hem bu bilinçte olmasını hem yardımlaşma duygusunu hem de bunun farkında olmasını istedik. Bu süreçte de öğretmenlerimizle hem çocuklara anlattık hem beraber dikiş yaptık hem sohbet ederek derslerimizi işledik” ifadelerini kullandı.

“Biz bunu yapabildik diğer insanların da elinden geleni yaparak onları sevindirmesini istiyoruz”

Diğer öğretmenlerin de yardım ettiği projede hedeflerinin 30 bez bebek yapmak olduğunu ifade eden Morkoç, “Öğrenci sayımız kadar bebek yapmayı planladık. Kız öğrencimiz, erkek öğrencimiz sayısı kadar bebek yapmayı planlıyoruz. Günlük bazen 3 bazen daha fazla öğretmenlerimiz kimi zaman ders saatinde geldiğinde daha fazla oyuncak çıkarabiliyoruz. Öğrencilerimiz doldurma işlerinde, dikiş işlerinde, kalıp işlemlerinde destek alıyoruz. El emeği olduğu için çok zor oluyor. Dikişleri kendimiz yaptık. İçinin doldurulması, birleştirilmesi, saçı, kıyafeti, yüz derken bayağı uzun sürüyor. Eminim ki herkes kendi elinden geldiğince az ya da çok bir şekilde yardım etmek istedi ve istiyordur. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri olarak biz bunu yapabiliyoruz, diğer öğretmenlerimiz yada başka insanlar elinden ne geliyorsa yapıp onları sevindirmesini isterim” dedi.

“Bunları yaparken çok mutlu oluyorum, onlara iyilik yaptığımı düşünüyorum”

Özel gereksinimli öğrencilerden Edanur “Depremzede kardeşlerimize bebek yapıyoruz. Dikiyoruz, dolduruyoruz. Bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Hem de onlara iyilik yaptığımı düşünüyorum” ifadelerini kullanırken Yusuf “Bebek yapıyoruz. Depremzede kardeşlerimize vereceğiz. Yapımı bizim için eğlenceli bir iş oluyor”, Buse ise “Depremde çok üzüldüm. Bebekleri yapıp onlara vereceğiz” diye konuştu.