Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yenice köyünde yıllardır çekmeyen cep telefonları yüzünden karda kışta kilometrelerce yol yürüyen köylüler, çileden kurtuldu. Köyün üst kısmına yerleştirilen baz istasyonuyla artık köylüler rahatlıkla yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yenice köyünde yıllardır çekmeyen cep telefonları yüzünden karda kışta kilometrelerce yol yürüyen köylüler, çileden kurtuldu. Köyün üst kısmına yerleştirilen baz istasyonuyla artık köylüler rahatlıkla yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Sabit telefonların da kış mevsiminde sık sık arıza yapması nedeniyle adeta dünyayla bağlantıları kesilen köylüler, 3 operatörün ortak baz istasyonunun kurulmasıyla muradına erdi. Hem köyde yaşayanlar hem de hafta sonları köye gelenler için adeta işkenceye dönüşen iletişim sorunu giderilirken, köylüler bu durumu kurban keserek kutladı.

İl merkezine 43 kilometre uzaklıkta ve denizden 2 bin metre yükseklikteki köyde yaşanan çile, geçtiğimiz yıl İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haberleştirilmiş ve 300 imza toplanan taleple ilgili çalışmalar hızlanmıştı. Hafta sonu operatörlerin tamamına ait vericilerin kurulmasıyla rahat bir nefes alan köylüler, bu durum için emek veren herkese teşekkür etti.

Köy muhtarı Bayram Durdu, köyde telefon çekmediğinden haberleşmek için kış aylarında bir metrelik karda yarım saate dağın tepesine çıkmak zorunda kaldıklarını ve artık o günlerin sona erdiğini belirterek, "Cep telefonu vericilerimizin açılışını yaptık. Projesinden işçiliğine emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Köyümüze hayırlı olsun inşallah" sözleriyle, baz istasyonuna enerji sağlayan trafonun şalterini açtı. Baz istasyonun kurulmasının şerefine kurban kesip dualar eden köylüler, daha sonra kurban etinden yapılan kavurmayı köy konağında hep birlikte yedi.