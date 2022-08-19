Gümüşhane’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösterilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ’Kafkas semenderi’ görüntülendi.

Gümüşhane’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösterilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ’Kafkas semenderi’ görüntülendi.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere Vadisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ’Kafkas semenderi’ görüntülendi. Korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerden olan Kafkas semenderinin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösteriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirledi.

Akarsu kenarları ve yakınlarındaki ağaçlık alanlarda yaşayan ’Kafkas semenderi’ genellikle deniz seviyesinden 1000-2500 metre yükseklikte uygun habitatlarda varlığını sürdürürken, Gürcistan ve Türkiye’de de özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösterdiği biliniyor.