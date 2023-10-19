Gümüşhane’de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlama programında Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, oy taşımalarıyla ilgili köylerde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek muhtarlıkların kapatılması gerektiğini ifade edenlere de sert çıktı.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak kent merkezindeki muhtar dernekleri tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programın ardından Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Emir Osman Yılmaz, beraberinde köy ve mahalle muhtarlarıyla Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever’i makamında ziyaret etti.

“Muhtar sadece vatandaşı değil, kurumları da temsil ediyor”

Muhtarların hem vatandaşların hem de kurumların birer temsilcisi olduğunu belirten Vali Tanrısever, “Cumhuriyetin 100. yılındayız. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Siz de Cumhuriyet’in birer temsilcisisiniz, devletimizin birer temsilcisiniz orada. Kurumlarımızın da aynı zamanda temsilcisisiniz. Muhtarlık müessesesi sadece vatandaşı değil, kurumları da temsil ediyor. O anlamda da bir sürü göreviniz var. Allah yardımcınız olsun. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği muhtarlarımıza vereceğiz. Geldiğim günden beri söylüyorum, bu şehirde ne yapacaksak el ele yapacağız, hep beraber yapacağız. İnşallah sayenizde ilimize, vatanımıza, memleketimize layıkıyla hizmetler yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Kutlama programı kapsamında heyet daha sonra Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamında ziyaret etti. Vali Tanrısever de her iki dernek binasına ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdi.

Muhtarlar Günü nedeniyle daha önce açılış yapılacağı duyurulan Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Ahmet Erkan Kocatürk Mahalle Konağı ve Kültür Evinin açılışı ertelenirken son programda Sema Doğan Yaşam Alanında muhtarlara Belediye Başkanlığı tarafından yemek verildi.

Sema Doğan Yaşam Alanında düzenlenen ve Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve kamu kurumlarının müdürlerinin katıldığı programa Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir’in yaptığı konuşma damga vurdu.

Konuşmasında muhtarlık müessesesinin 1829 yılında kurulduğunu ve o tarihten bugüne devletle vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nün ilan edilmesiyle ilgili emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Oy transferleri nedeniyle ciddi sıkıntılar var”

“Bugün bizim günümüz, bizim bayramımız” sözleriyle başladığı konuşmasında son zamanlarda meydana gelen oy taşımalarıyla ilgili köy ve mahallelerde ciddi boyutta sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Demir, “Vatandaş köyle hiç alakası yokken uzak yerlerden, çevre illerden muhtar seçilebilmek için oy transferi yapıyor. Bu da köylü arasında ciddi boyutta sıkıntılara yol açıyor. Korkarım ki seçim gününde veya öncesinde veya akabinde köylerimizde bu gibi sıkıntılar nahoş olaylara dönüşmesin inşallah. Temennimiz budur. Burada siz muhtarlarımıza çok büyük görevler düşüyor arkadaşlar. Köylerimizde böyle bir olay olduğu zaman emniyet güçlerimize, valiliğimize konuyu en kısa zamanda aktarmanız lazım. Sezdiğiniz anda, tereddüt ettiğiniz anda hemen bunu yetkili mercilere bildirin ki olay büyümeden müdahale edilsin” dedi.

“Muhtarlıklar kapatılsın” söylemleri bizi son derece rahatsız ediyor”

Konuşmasında son zamanlarda gerek yazılı basında gerek sosyal medya üzerinden muhtarlıkların kapatılması yönünde çok sayıda talep geldiğini ve buna karşın bu konuda gerek bakanlıklarla gerek konfederasyon nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden Demir, “Muhtarlık müessesesi 1829 yılında kurulmuş ve hala devam ediyor. İki dönem muhtarlıklar kapatılmış ancak daha sonra muhtarlıklara acil ihtiyaç görüldüğünden tekrar açılmış. İlk seçimle gelen kurum muhtarlıklardır. Demokrasimizin temel taşı, ana taşı, beşiği dediğimiz muhtarlıklardır. Şimdi soruyoruz buradan: Bu muhtarlıklar kapatılsın diyen arkadaşlar acaba bunu bilinçli mi diyorlar yoksa muhtara olmayacak bir işi düştü de işi görülmediğinden dolayı mı diyorlar? Kimin hangi sıkıntısı oldu gecenin saat 12’sinde, 2’sinde, 3’ünde muhtarın kapısını çaldı veya telefonuna alo dedi de muhtar ona cevap vermedi, önüne geçip gidip derdine çare aramadı. Onun için bu konuşmalar, bu yazılan, konuşulan, medya üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar bizi son derece rahatsız ediyorlar. Herhalde bunu yapan insanlar devletimizin başındaki insanlar kadar da akıllı değiller. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza her türlü imkanı sağlıyor, sosyal haklarımızda büyük iyileştirilmeler yapıyor, maaşlarımızda iyileştirilmeler yaptı. Bunları devlet yetkililerimiz bu kadar düşünemiyor mu da çıkıyor birisi orada “muhtarlıklar kapatılsın” diyor. Bu söylemler bizi son derece rahatsız ediyor. Devlet büyüklerimiz nasıl uygun görürlerse biz de onların her türlü yapacağı işlere, çıkaracağı kanunlara boynumuz kıldan incedir” ifadelerini kullandı.

Vali Alper Tanrısever ise yemekte yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğunu, muhtarların da o kimsesizlerin kimsesi olması gerektiğinin altını çizerek, “Devletimizin, hükümetimizin, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bütün her şeyi sizler vasıtasıyla yapacağız. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi sağlandığı sürece de bize hizmet dayanmaz diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.