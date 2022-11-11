Gümüşhane’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinlikte Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madencinin ismine özel fidan dikildi.

Gümüşhane’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinlikte Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madencinin ismine özel fidan dikildi.

Karşıyaka Mahallesi Mesire Alanında oluşturulan alanda gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programı saat 11.11’de başladı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek’in de katıldığı etkinlikte genç yaşlı demeden herkes fidan dikerek geleceğe nefes oldu.

Etkinlikte yapılan duanın ardından Mesire alanında gün içerisinde 3 bin fidan toprakla buluşurken, 2022 yılında Merkez, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde 700 bin dikilmiş oldu.

Programda Gümüşhane Gençlik Merkezi tarafından Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen facia sonucunda hayatını kaybeden 41 maden işçisinin isimlerinin yazılı olduğu fidanlar toprakla buluşturularak isimleri ölümsüzleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Orman İşletme Müdürü Gülşen Yılmaz’ın konuşmasının ardından söz alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Türkiye’nin geleceğini köklerinde arayarak dünyaya damga vuracağını belirterek, “Bugün çocukların elleriyle diktiği fidanların yıllar geçtikten sonra benim bir ağacım var diyerek bu bölgeye apayrı bir sevgi, muhabbet duyacağı bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. 4 yıldır süren ve bu yıl çok daha büyük coşkuyla düzenlenen bu çalışmada emeği geçenlere başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere, Orman Bakanlığımızın bütün personeline ve ilimizde bu çalışmayı yürüten Orman İşletme Müdürlüğümüzün değerli personeline ve her yıl olduğu gibi güzel yürekleriyle buradaki genç kardeşlerimize, küçük yavrularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikramı yapılırken, vatandaşlara tüplü çam fidanı hediye edildi.