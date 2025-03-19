Gümüşhane’de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkta geçen Mart ayında mevsim bir gecede ilkbahardan kışa döndü, kışlıklarını kaldırıp bahara hazırlık yapan vatandaşlar karlı bir güne uyanmanın şaşkınlığını yaşadı.

Son 20 yılın en soğuk Ocak ve Şubat ayını geçiren Gümüşhane’de Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte kentte bahar havası yaşanırken, yalancı bahara aldanan ağaçlar ise çiçek açmıştı. İlkbaharın geldiğini düşünerek kışlıklarını kaldıran ve kombileri kapatan vatandaşlar ise bugün karlı bir sabaha uyanmanın şaşkınlığını yaşadı. Meteorolojik verilere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası dün gece itibariyle kentte etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı gece boyu etkisini sürdürdü cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kara hazırlıksız yakalanırken, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

"Tişörtümü giyip evden çıkmaya hazırlanırken kara yakalandım"

Mart ayında ilkbaharın geldiğini düşündüklerini ve kışlıkları kaldırdıklarını ifade eden Umut Batın Ezber, "Daha bu sabah tişörtümü giyip evden çıkmaya hazırlanırken kafamı camdan dışarı çıkardığımda karı gördüm. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür bahar havası yaşıyorduk ama artık kışa döndük. Kışları kaldırmıştık şimdi geri çıkardık" dedi.

"Kombileri kapatmıştık ancak tekrar yakacağız"

Yalancı bahar nedeniyle ağaçların çiçek açtığını ancak bir gecede mevsimin kışa döndüğünü belirten Mustafa Kaya, "Kışlıkları kaldırmıştık yazlıklara dönmüştük, kombileri kapatmıştık ama sabah bir uyandık ki kış geri gelmiş ancak güzel, kışı seviyoruz. Kışı tekrar yaşıyoruz. Badem çiçekleri açmıştı, arılar güzel güzel uçuşmaya başlamıştı ama Allah’ın kudreti. Dün sabah bu saatlerde yazı yaşıyorduk, gerçekten bahar gelmişti ama bu sabah uyanınca baktım ki kış geri gelmiş. Ben de servis şoförüyüm işten geliyorum araçlar yolda kalmıştı, zincir sardık" diye konuştu.

Öte yandan dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 55, Kürtün’de 17 ve Şiran ilçesinde 59 olmak üzere toplamda 131 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.