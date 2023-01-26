Gümüşhane’nin Kale köyünde mermer yüklü tır şarampole yuvarlanarak alev aldı. Kazada sürücü yaralandı.

Gümüşhane’nin Kale köyünde mermer yüklü tır şarampole yuvarlanarak alev aldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Gümüşhane’nin Kale köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane’den Bayburt istikametine seyir halindeki 23 AAU 229 plakalı mermer yüklü tırın sürücüsü Fikret Yıldırım, Kale köyü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır ilk olarak karşı şeride geçti, daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın etkisiyle alev alan tırın sürücüsü kendi imkânlarıyla aracın içerisinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikret Yıldırım, 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, yanan tır itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.