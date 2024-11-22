Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Küçük Cami Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinde yapılan aramada 32 adet iskambil kağıdı, pul olarak kullanılan 90 adet okey taşı ve kumarda kazanıldığı değerlendirilen 600 TL ele geçirildi. İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen S.Y. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, yine iş yeri sahibi S.Y. ve masada kumar oynadıkları tespit edilen C.M., E.K., E.C.B. ve Y.Y. isimli 5 şahsa Kabahatler kanunu gereğince 32 bin 125 TL para cezası uygulandı.