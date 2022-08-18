Gümüşhane’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarında köyden gelen çocuklar hayatlarında ilk defa girdikleri havuzda yüzmeyi öğreniyorlar.

Gümüşhane’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarında köyden gelen çocuklar hayatlarında ilk defa girdikleri havuzda yüzmeyi öğreniyorlar.

Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ çerçevesinde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünden şehir merkezinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna gelen 25 çocuk hayatlarından ilk defa havuzla tanıştı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda cankurtaranların gözetimi altında eğlenceli vakit geçiren çocuklar ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli yüzme antrenörlerinden eğitim alarak yüzmeyi öğreniyor. Hayatlarında ilk defa havuzla tanışan çocukların mutlulukları ise yüzlerinden okunuyor.

“Çocuklarımız çok mutlu oldular”

Çocukları ilçelerden ve köylerden yüzme sporu ile tanıştırmak için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Osman Yılmazer, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olarak yaz aylarını çocuklarımız daha eğlenceli geçirsinler ve yüzme öğrensinler diye çocuklarımızı merkez ve ilçelerimizden hatta köylerden buraya taşıyoruz ve yüzme öğreniyorlar. Çocuklarımız çok mutlu. Çocuklarımız burada yüzme sporu ve havuzla ilk defa karşılaşıyor onlar adına çok mutluyuz. İnşallah Gümüşhane’de yüzme bilmeyen kalmayacak” diye konuştu.

“Çok sevdim umarım bir daha geliriz”

Havuza ilk defa geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen Muhammet Tarık Şimşek (13) ise “Havuza ilk defa geldim yüzme bilmiyordum ama buraya gele gele yüzmeyi öğreneceğim. Çok sevdim umarım bir daha geliriz” derken, bir diğer çocuk Macit Bilgiç (10) de “Havuz çok güzel, eğleniyoruz, yüzmeyi öğreniyoruz açıkçası çok iyi. Havuza ilk defa geldim, bir daha gelmek istiyorum” dedi.