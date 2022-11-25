Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında 2022-2023 kış döneminde ulaşımda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında 2022-2023 kış döneminde ulaşımda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 1 Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulamasına dikkat çekilerek vatandaşların can ve mal emniyetini temin etmek için yapılması gerekenler, kurumların alması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda tarihi İpek yolunun en önemli geçit merkezlerinden birisi olan ve şehirleri birbirine bağlayan önemli kavşaklara sahip olan Gümüşhane’de tedbirlerin en iyi şekilde alınması kararlaştırıldı.

İlgili kurum amirleri ve yetkililerin katıldığı toplantıda kurumların sunumlarını inceleyen Vali Taşbilek, kış döneminde vatandaşların can ve mal emniyetini en üst düzeyde tesis ederek kışın güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını, yerleşim birimlerinden başka yerlere seyahatlerinde herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamalarını sağlayabilmek amacıyla toplandıklarını hatırlattı.

“Tüm kurumlarımız omuz omuza çalışacak, vatandaşı mağdur etmeyecek”

Taşımalı eğitim ve 1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği uygulamasının titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Taşbilek, “Tüm kurumlarımız bu süreçte birbirine destek olacak, omuz omuza çalışacak. Vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Bugüne kadar hiçbir insanımızı mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Yaşanabilecek tüm durumlara karşı planlarımız hazır olacak. Kırsal kesimde yaşayan kamile, kemoterapi ve diyaliz hastaları takip edilecek. Yeni hastanemizin her iki yolunda da sürekli ekip olsun. Gümüşhane çok önemli bir kavşak ve geçiş noktası. Buralarda tedbirlerimizi iyi alacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı ilgili kurum müdürlerinin söz alarak görüş ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.

Tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olan ve coğrafyasının yüzde 60’ı dağlardan oluşan Gümüşhane’de Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı, Gümüşhane-Erzincan arasındaki Pöske (Ahmediye) Dağı, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz Dağı geçitleri yer alıyor.