Gümüşhane’de akşam saatlerinde kent merkezine kadar inen ayı kameralara yakalandı.

Gümüşhane’de akşam saatlerinde kent merkezine kadar inen ayı kameralara yakalandı.

Gümüşhane merkezindeki Canca Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kent merkezine kadar inen ayı kameralara yakalandı. Yerleşim yerlerine yakın ve vatandaşların da özellikle akşam saatlerinde çok sık kullandığı bölgede ayıyla karşılaşan bir bölge sakini bu anları kamerayla kayıt altına alırken, bölgedeki vatandaşları da ayı tehlikesine karşı uyardı. Durumu yetkililere bildiren vatandaş daha sonra olay yerinden ayrıldı.