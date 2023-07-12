Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kelkit’ten Erzincan istikametine ilerleyen Emre Doğan yönetimindeki 34 BN 1445 plakalı otomobil Deredolu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Doğan ile eşi Seda, çocukları Kerem, Yusuf Ali ve Begüm Doğan ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis, Jandarma ve Emniyet güçleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olan, vücutlarında çeşitli kırık ve kesileri olan yaralılar daha sonra taburcu edildi.