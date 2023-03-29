Gümüşhane’de Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki dağ geçitlerindeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji’nin "Turuncu" uyarı yaptığı Gümüşhane’de beklenen kar yağışı fırtınayla birlikte geldi. Öğleden sonra şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüye bürüdü.

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünün Mart ayının son günlerinde gerçekleştiği Gümüşhane’de dün itibariyle en yüksek hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülmüştü. Bugün gündüz saatlerinde hava sıcaklığının düne göre 19 derece birden düşerek 1 dereceye kadar indiği Gümüşhane’de kar yağışının etkisiyle çatılar, araçların üzerleri ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Şehrin tamamında etkili olan yağışın yüksek kesimde yer yer 20 santimetreye ulaştığı öğrenilirken Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşanan bu yollarda sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Yağışın birkaç gün daha aralıklı olarak etkisini sürdürmesi ve zirai don beklenen Gümüşhane’de hava sıcaklıkları sıfırın altında 13 derecelere kadar düşecek.