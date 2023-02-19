Gümüşhane’de hafta içinde aralıklı gerçekleşen kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda tamamen açıldı.

Gümüşhane’de hafta içinde aralıklı gerçekleşen kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda tamamen açıldı.

Hafta içi şehrin özellikle Karadeniz’e yakın ilçelerinde etkili olan ve aralıklı devam eden kar yağışının ardından kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan 74 köy yolunda ekipler yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca ihbar gelen bölgelerde çalışma yaptı.

Yağışın durmasının ardından hummalı bir şekilde çalışmalara başlayan ekipler tüm ilçelerde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 20’den fazla iş makinesi ve aracının yanısıra gönüllülerle birlikte 30’dan fazla personeli deprem bölgesindeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri köy içi yollar ve ana yollarda genişletme çalışması da yaptı.

Ekipler okullar açılmadan yolları hazır hale getirerek özellikle taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına kavuşması için gerekli tüm çalışmaları tamamladı.