Gümüşhane’de Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnsiyatifi bünyesindeki kadınlar tarafından Filistin’e destek amacıyla sessiz oturma eylemi başlatıldı. Eylemde konuşan bir kadın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan askeri eğitim almak istediğini ifade etti.

Fatih Parkı’nda gerçekleştirilen eyleme Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnsiyatifi bünyesindeki kadınlar ve çocukları katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile eyleme katılan kadınlar Filistin’e destek olmak amacıyla sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.