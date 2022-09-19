Gümüşhane’de Jandarma ekipleri Torul ilçesinde izinsiz silah üretildiği belirlenen eve baskın yaptı. Evden çok sayıda fişek ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri Torul ilçesinde izinsiz silah üretildiği belirlenen eve baskın yaptı. Evden çok sayıda fişek ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Torul ilçesinde ikamet eden B.D’nin evinde izinsiz silah üretim yaptığı tespit etti.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Torul İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleriyle birlikte B.D’nin evinde arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 adet silah yapımında kullanılan düzenek, 2 adet tabanca yapımında kullanılan üst kapak kalıbı, 1 adet tabanca namlu kalıbı, 2 adet mekanizma kalıbı, 12 adet el yapımı namlu, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet şarjör, 150 adet 9 mm tabanca fişeği, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği, 40 adet av tüfeği fişeği ve bin 981 gram ağırlığında boş kovan ele geçirdi.

Operasyonun ardından adli tahkikata başlanılırken, B.D isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.